"Ужасная, несправедливая правда": прощание с Эмилиано Салой

Спортсмены и любители футбола по всему миру скорбят в связи с гибелью аргентинского нападающего Эмилиано Салы. Его останки были обнаружены в обломках самолёта, который разбился 21 января во время перелёта через Ла-Манш. Две недели футболист считался пропавшим без вести, теперь его тело опознано.

Эмилиано Сале было 28 лет. Он летел в Великобританию, чтобы приступить к тренировкам в клубе «Кардифф Сити», куда он перешёл из «Нанта». По официальным данным, на борту вместе с Салой находился лишь пилот Дэвид Ибботсон. Его так и не смогли найти. Семья футболиста призывает не прекращать поиски.