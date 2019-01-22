Болельщики надеются на чудо: в Ла-Манше возобновились поиски Эмилиано Салы

"Я на борту самолета, который, кажется, разваливается на лету", - это были последние слова аргентинского футболиста Эмилиано Салы. Такую аудиозапись он отправил своему брату перед тем, как самолет, на борту которого находился спорстмен, пропал с экранов радаров над Ла-Маншем в понедельник.

Что случилось по-прежнему неизвестно: поиски футболиста продолжаются. Болельщики не теряют надежды, однако по мнению экспертов, обнаружить аргентинского нападающего живым шансов немного.

28-летний аргентинец Эмилиано Сала, выступавший ранее за французский клуб "Нант", перешел в "Кардифф" этой зимой. Официально он вошел в состав валлийского клуба 19 января. Его новый контракт был заключен на три с половиной года. В Кардиффе его очень ждали и полагали, что его приход в команду поправит положение клуба.

Вот, что заявил отец футболиста: "Я говорил с нм по телефону в воскресенье. Он был очень счастлив, что переходит в новый клуб, где надеялся показать себя с лучшей форме. Теперь на фоне всех этих новостей я даже не знаю, что сказать. У меня просто нет слов".

Перед тем как отправиться в Кардифф, Сала попрощался с футболистами "Нанта" и опубликовал в "Твиттере" снимок с игроками. Болельщики французской команды опечалены произошедшим: "Эмилиано много значил для нашего клуба. Он отдавал футболу всего себя. Мы сожалеем об этой утрате".

После известия о пропаже в водах Ла-Манша самолета с бывшим игроком Нанта болельщики клуба собрались на главной площади французского города, чтобы почтить его память.