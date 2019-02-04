Подтверждена гибель одного человека при крушении самолёта Эмилиано Салы

Министерство транспорта Великобритании сообщило об обнаружении тела одного из погибших в результате крушения самолёта аргентинского футболиста Эмилиано Салы. Останки попали в кадр глубоководной видеокамеры, с помощью которой на дне Ла-Манша обследовали обломки одномоторного лайнера Piper Malibu с хорошо читаемым бортовым номером. В отделе расследования авиапроисшествий говорят, что относительно большая часть фюзеляжа на удивление осталась целой. Эксперты обсуждают дальнейшие шаги с семьями пропавших без вести и полицией.

Самолёт Эмилиано Салы пропал 21 января на пути из французского Нанта в британский Кардифф: футболист собирался перейти в состав уэльской команды. Помимо него на борту, по официальным данным, находился лишь пилот.

После пропажи самолёта болельщики Нанта начали многодневную акцию в память о 28-летнем нападающем, хотя до последнего и в клубе, и в семье Эмилиано Салы говорили о надеждах на его чудесное спасение.