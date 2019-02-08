Опознано тело футболиста Эмилиано Салы

Обнаруженное на месте крушения самолета тело - это Эмилиано Сала, оно, по сообщениям полиции, было официально идентифицировано судмедэкспертом.

Об опознании была поставлена в известность и семья Дэвида Ибботсона, пилота, находившегося на борту легкомоторного воздушного судна, которое пересекало Ла-Манш.

Футболист возвращался из французского Нанта, где прощался со своими бывшими партнерами по команде. За несколько дней до гибели он перешел из"Нанта" в "Кардифф". Известно, что "Нант" потребовал от Кардиффа выплатить ему полную сумму трансфера, угрожая в противном случае судебным иском.