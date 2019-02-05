Черная полоса Жозе Моуринью

Португальский футбольный тренер Жозе Моуринью оштрафован на три миллиона триста тысяч евро за уклонение от уплаты налогов в Испании. Он был приговорен к году тюремного заключения. Но это наказание заменили штрафом.

Специалист признал, что будучи главным тренером мадридского "Реала" скрыл от Министерства финансов Испании доходы за имиджевые права с помощью компании на Британских Виргинских островах. Между тем португальский тренер выплатит 60% от нанесенного ущерба - чуть меньше двух миллионов евро.

Моуринью преследуют не только финансовые проблемы. Накануне португалец произвел символическое вбрасывание шайбы перед матчем чемпионата Континентальной хоккейной лиги между омским "Авангардом" и петербургским СКА. На ковровой дорожке знаменитый тренер споткнулся и упал. Сообщается, что после падения, Моуринью чувствует себя нормально.