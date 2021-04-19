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Спорт

«Тоттенхем» уволил Жозе Моуринью

 Euronews
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«Тоттенхем» уволил Жозе Моуринью
Авторское право  Neil Hall/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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Лондонский футбольный клуб Тоттенхем принял решение об отставке своего главного тренера Жозе Моуринью.

Руководство клуба осталось разочаровано успехами команды в этом сезоне. Сейчас она занимает седьмое место в «Премьер-лиге», тогда как претендовала на место в первой четверке.

58-летний португальский тренер возглавлял «шпор» с ноября 2019 г., сменив аргентинца Маурисио Почеттино. Вместе с Моуринью команду покидают и члены его тренерского штаба — Жоао Сакраменто, Нуну Сантуш, Карлос Лалин и Джованни Серра.

В качестве возможных преемников Моуринью СМИ называют главного тренера «Лейпцига» Юлиана Нагельсмана и Брендана Роджерса, возглавляющего сейчас «Лестер Сити».

А пока команду будет тренировать воспитанник футбольной школы «Тоттенхэма» Райан Мейсон.