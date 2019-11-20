Моуринью возглавил "Тоттенхэм"

Жозе Моуринью возглавил лондонский клуб "Тоттенхэм Хотспур", сменив ушедшего во вторник Маурисио Почеттино. Контракт был подписан в среду на четыре года.

Ранее Моуринью тренировал "Манчестер Юнайтед", однако вот уже почти год оставался без работы - после того, как его отправили в отставку.

По словам самого Моуринью, в "Тоттенхэм Хотспур" его привлек состав команды. "Я рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и такими страстными поклонниками", - заявил новый наставник "шпор".

На протяжении своей карьеры Моуринью успел побывать тренером португальского "Порту", итальянского "Интера", английского "Челси" и испанского "Реала". Два года назад Союз европейских футбольных ассоциаций назвал Моуринью одним из десяти величайших тренеров, оказавших наибольшее влияние на европейский футбол.