Нарезка хамона: женских рук дело

Знаменитый испанский хамон – один из самых желанных деликатесов практически на каждом столе. Однако наиболее интересная, ритуальная часть - нарезание аппетитного свиного окорока требует особых навыков. Для испанцев это настоящее искусство, которому специально учатся и оттачивают на практике. Эта работа считается сугубо мужской и сегодня очень редко можно встретить женщин-профессионалов этого дела, которых называют "кортадора".

"Это была традиционная работа для мужчин. И очень редко можно было услышать о женщине, которая нарезает хамон. Если бы вы написали в Гугле "кортадора" - нарезчица хамона, то он бы выдал вам машины для нарезки ветчины, - говорит Ракель Акоста, которая стала первой женщиной, пробившейся в финал престижного национального конкурса. - Мое участие в конкурсе для многих стало настоящим открытием, потому что большинство девушек, которые выполняли работу по разделке хамона, всегда делали это в местах, где их не могли видеть, таких, как мясные лавки или специализированные супермаркеты".

От правильности нарезки хамона напрямую зависят вкусовые ощущения от продукта, а ошибки, допущенные в процессе, могут изрядно подпортить результат многодневной работы его производителей. По словам мэтров, для того, чтобы "кортадор" стал мастером, он должен уметь превращать процесс резки в чувства, гармонию и эмоции".