Лепестки цветов для погибших

Бразильские телеканалы обнародовали видео прорыва дамбы в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс 25 января. По данным местных СМИ, горнодобывающая компания Vale знала о слабых сторонах сооружения и огромном риске для людей и окружающей среды в случае катастрофы, но только после трагедии объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.

В самом Брумадинью спасатели накануне отдали дань памяти погибшим и пропавшим без вести: они развеяли с вертолетов лепестки цветов над местом трагедии. По последним официальным данным, погибли 115 человек, 248 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Как сообщил представитель гражданской обороны штата Минас-Жерайс, "личности 71 жертвы установлены".

"Что станет с Брумадинью? - задается вопросом местный житель Эдван Кристи, - не будет работы, ведь большинство работали в горнодобывающей промышленности. А это значит, что город пойдет ко дну"...

Как заявило руководство Vale, столь значительное число жертв объясняется тем, что в момент прорыва дамбы на отстойнике с отходами металлургической промышленности не сработали сирены безопасности.