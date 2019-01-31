Прорыв дамбы: ООН требует от властей расследования катастрофы

В Бразилии количество жертв, погибших при прорыве дамбы, приблизилось к 100, свыше 250 человек продолжают считаться пропавшими без вести, спасатели говорят, что вряд ли им удастся в ближайшие дни обнаружить выживших.

Авария произошла в пятницу днем в обеденное время, потоки глины практически полностью покрыли ряд административных зданий, кафетерий и автомобильную стоянку.

В спасательной операции принимают участие и местные жители.

Джефферсон Перейра, искавший свою сестру, случайно увидел другую живую девушку, которая пыталась выбраться из глиняного плена: "У меня бейсболка слетела, так я ее смог разглядеть. Она вся была покрыта глиной, нас увидели с вертолета, мы так сумели вместе втащить девушку в кабину".

Эксперты ООН накануне потребовали проведения тщательного официального расследования происшедшей техногенной катастрофы, ставшей самой смертоносной в истории страны.