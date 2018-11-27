Площадь тропических лесов в Бразилии сокращается с рекордной скоростью. За период с августа прошлого года было уничтожено почти 8 тысяч квадратных километров леса -- самая большая территория вырубки с 2008 года. Это на 13,7% больше, чем в предыдущем году. Незаконная вырубка лесов велась в в основном в двух штатах -- Мату-Гросу и Пара.
Бразилия теряет тропические леса
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Бразилия теряет тропические леса
В министерстве охраны природы Бразилии отмечают, что сокращение площади лесов происходит несмотря на увеличение бюджета и ужесточение мер по защите.
Бразильские экологи опасаются, что потеря лесов ускорится при новоизбранном президенте Жаире Болсонару, который, в частности, хочет разрешить разработку месторождений на территории охраняемых заповедников, при этом министр иностранных дел в правительстве Болсонару Эрнесто Араухо утверждает, что глобальное потепление -- это всего лишь заговор марксистов.
Сохранение тропических лесов является ключевым элементом в борьбе с изменением климата.