Бразилия теряет тропические леса

Площадь тропических лесов в Бразилии сокращается с рекордной скоростью. За период с августа прошлого года было уничтожено почти 8 тысяч квадратных километров леса -- самая большая территория вырубки с 2008 года. Это на 13,7% больше, чем в предыдущем году. Незаконная вырубка лесов велась в в основном в двух штатах -- Мату-Гросу и Пара.