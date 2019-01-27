Прорыв дамбы в Бразилии: "Они ждали, что это произойдет"

В Бразилии растет число погибших в результате прорыва дамбы, которая сдерживала воду с отходами металлургической промышленности. По последним данным, трагедия унесла жизни более 30 человек. Об этом сообщает местный телеканал Globo. Пропавшими без вести числятся около 250 человек. Грязевым потоком оказалась смыта столовая, где обедали сотни рабочих местной шахты.

Днем ранее бразильский суд согласился заморозить более миллиарда долларов на счетах горнодобывающей компании Vale. Эти деньги пойдут на помощь пострадавшим.

REUTERS/Washington Alves/

Говорят местные жители:

- Мой зять работает на шахте, и в это время он должен был быть в столовой, которую разрушило потоками грязи. Но, к счастью, сейчас мой зять в отпуске. Бог очень милосерден к моей семье, он пощадил моих родных, но не моих друзей.

- Компания Vale оказалась в сложной ситуации. Эта дамба не используется с 2015 года, никто не следил за ее состоянием. Они говорят сейчас, что их предупреждали о возможности прорыва, но ничего сделано не было. Они ждали, что это произойдет. А сейчас что? Пропавшие родственники, разрушенные дома. Уже слишком поздно.

REUTERS/Washington Alves

Прорыв дамбы произошел в пятницу в штате Минас-Жерайс на юго-востоке страны. При этом системы аварийного предупреждения не сработали.

В зоне бедствия побывал президент Бразилии Жаир Болсонару. Сейчас на месте трагедии трудятся сотни людей – как спасатели, так и местные жители, которые, не останавливаясь ни на секунду, продолжают искать выживших.