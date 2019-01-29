Apple: баг FaceTime ко Дню защиты персональных данных

Компания Apple призывает всех своих пользователей временно отключить FaceTime — сервис, обеспечивающий видеосвязь и групповые конференции. Обнаружен серьёзный баг: вызывающий может слышать звуки с микрофона абонента, даже если тот не отвечает на звонок, а в некоторых случаях можно даже увидеть изображение с фронтальной камеры.

Apple сообщает, что бросает все силы на устранение неисправности и обещает выпустить обновление до конца недели. Серверы, обеспечивающие работу FaceTime, до того момента будут отключены.

Наблюдатели с иронией отмечают, что о баге стало известно в понедельник, когда отмечали Международный день защиты персональных данных.