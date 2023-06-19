Италия борется с влиянием Китая на Pirelli

Итальянские власти приняли ограничительные меры в отношении китайской корпорации Sinochem - крупнейшего акционера производителя шин Pirelli. Тем самым Рим пытается оградить компанию от вмешательства в её дела Пекина.

Sinochem владеет контрольным пакетом - 37% акций - Pirelli.

Отныне китайский гигант не может назначать генерального директора и определять стратегию развития Pirelli. Также миланской компании запретили передавать в Sinochem "стратегически важную информацию", которая касается внедряемых инноваций.

Ранее правительство Джорджи Мелони выразило недовольство усилением влияния китайского гиганта на местного производителя шин. Опасения связаны с технологией по оснащению шин Pirelli микрочипами, которые собирают данные о геолокации автомобилей.

Это, по мнению, итальянских властей, представляет потенциальную угрозу национальной безопасности страны.