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Италия борется с влиянием Китая на Pirelli

Шины Pirelli гоночного автомобиля команды Williams
Шины Pirelli гоночного автомобиля команды Williams   -  Авторское право  Bela Szandelszky/AP
 Надежда Дрямина

Итальянские власти приняли ограничительные меры в отношении китайской корпорации Sinochem - крупнейшего акционера производителя шин Pirelli. Тем самым Рим пытается оградить компанию от вмешательства в её дела Пекина.

Sinochem владеет контрольным пакетом - 37% акций - Pirelli.

Отныне китайский гигант не может назначать генерального директора и определять стратегию развития Pirelli. Также миланской компании запретили передавать в Sinochem "стратегически важную информацию", которая касается внедряемых инноваций.

Ранее правительство Джорджи Мелони выразило недовольство усилением влияния китайского гиганта на местного производителя шин. Опасения связаны с технологией по оснащению шин Pirelli микрочипами, которые собирают данные о геолокации автомобилей.

Это, по мнению, итальянских властей, представляет потенциальную угрозу национальной безопасности страны.

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