Британский бизнес в поисках европейской гавани

Британский Институт директоров, объединяющий 1200 руководителей частного бизнеса, провёл опрос среди членов на тему ведения бизнеса в условиях приближающегося "брексита".

Как выяснилось, многие финансовые и страховые компании уже начали переориентировать свою деятельность на европейский континент. Такой вариант поведения рассматривают также предприятия обрабатывающей промышленности и фирмы, специализирующиеся на научных исследованиях и технологических инновациях. 62% британских компаний никуда уходить не собираются.

Среди, кто уже сделал это, такие технологические гиганты как Sony и Panasonic. На создание запасных площадок на континенте британских бизнесменов подталкивает нарастающая неопределённость.

По словам главы Конфедерации британской промышленности Каролин Фэрбэрн, перспектива выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения ускорила этот процесс.