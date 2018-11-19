Сделка по "брекситу": Евросоюз - за

В здании Евросовета развернулась бурная деятельность, связанная с завершением переговоров о выходе Великобритании из ЕС. Одобрят ли их результат правящие круги в Лондоне, чтобы его можно было утвердить на саммите в следующее воскресенье? Это до сих пор не ясно даже собравшимся в Брюсселе министрам по европейским делам.