В здании Евросовета развернулась бурная деятельность, связанная с завершением переговоров о выходе Великобритании из ЕС. Одобрят ли их результат правящие круги в Лондоне, чтобы его можно было утвердить на саммите в следующее воскресенье? Это до сих пор не ясно даже собравшимся в Брюсселе министрам по европейским делам.
Сделка по "брекситу": Евросоюз - за
Сделка по "брекситу": Евросоюз - за
«Началась болезненная неделя в европейской политике, - сказал австриец Гернот Блюмель. - 45 лет трудного брака подходит к концу. Мы обсуждаем бумаги о разводе в рамках подготовки к встрече Евросовета».
Сторонники полной независимости Соединённого королевства от Евросоюза уговаривают премьер-министра Терезу Мэй отказаться от попыток договорится. Министр иностранных дел Бельгии не уверен, что сделка с британской стороны продержится до конца недели:
«Здесь она уцелеет, - сказал Дидье Рейндерс. - Мы ждем, что такой же будет ситуация в Лондоне, но здесь она уцелеет».
Евросоюз предложил внести в сделку возможность однократного продления периода отмены британского членства вплоть до конца 2022 года. Чтобы не злить сторонников быстрого «брексита», главный переговорщик ЕС не назвал конкретной даты:
«Я считаю, что это период необходим Соединенному Королевству для подготовки или создания собственной администрации в определенных областях и для подготовки экономических субъектов, - сказал Мишель Барнье. - Но в течение этого периода мы ещё не будем знаем, что произойдёт после переговоров ».
Пустить под откос весь переговорный процесс в ближайшие дни может вынесение вотума недоверия Терезе Мэй, чуть позже — отклонение итогового документа Палатой общин, или назначение досрочных парламентских выборов, которые и так должны состояться до конца 2022 года, что запутывает ситуацию ещё больше.