ЕС: "соглашение пересмотру не подлежит"

Соглашение по "брекситу", достигнутое между Лондоном и Брюсселем, не подлежит пересмотру. Об этом председатель Европейского совета Дональд Туск заявил после того, как британские депутаты проголосовали за исключение из сделки с Евросоюзом упоминания о "бэкстопе".

По словам Туска, механизм "бэкстопа" — часть соглашения, которое остается лучшим и единственным способом для того, чтобы обеспечить упорядоченный выход Соединенного Королевства из Евросоюза. "Мы приветствуем стремление британского парламента избежать жёсткого "брексита" и продолжим требовать от британского правительства как можно скорее прояснить позицию относительно дальнейших шагов", — заявил Туск.

О том, что соглашение не подлежит пересмотру, заявил также и президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что Париж ускорит подготовку к "брекситу" по жёсткому сценарию. "В Европейском совете открыто указали на то, что соглашение, достигнутое между ЕС и Соединённым королевством — самое лучше из всех возможных и пересмотру не подлежит" — сказал Макрон.

В правительстве Ирландии заявляют, что требования внести изменения в соглашение о границе равносильны отказу Великобритании от своих обязательств.