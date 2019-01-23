Отложить «брексит» — не выход

Если договориться не получается, то «брексит» можно отложить. С такой инициативой выступили представители оппозиционной лейбористской партии Великобритании. Согласно этому предложению, если Тереза Мэй не представит парламенту подходящий вариант до конца февраля, депутаты проголосуют за продление действия статьи 50. Сама премьер-министр считает, что это не выход.

Джереми Корбин, лидер лейбористов:

«Она не продемонстрировала ни малейшей гибкости в попытке предотвратить выход без сделки. Канцлер казначейства обещал, что будут представлены поправки, которые устранят такую угрозу. Учитывая, что эти предложения уже на столе, сможет ли премьер-министр гарантировать, что если поправки будут приняты, они исключат „жёсткий“ выход?»

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании:

«Я могу лишь сказать достопочтенным господам, что те поправки, которые видела я, имеют целью продлить действие 50-й статьи. А это не решит проблем. Решение в любом случае придётся принимать, а решение таково: сделка, без сделки ил без „брексита“. Я настаивают на „брексите“. И я хочу, чтобы он был контролируемым».

По мнению Европы, отложить «брексит» никак не получится. С другой стороны, Брюссель резко против внесения изменений в подписанный договор, что сильно ограничивает возможности манёвра в противостоянии Терезы Мэй и парламента. Тем не менее, ЕС надеется на то, что британский премьер найдёт какой-нибудь выход:

Мишель Барнье, главный переговорщик ЕС:

«Сопротивление „жёсткому брекситу“ никак не помешает именно ему и произойти в конце марта. Чтобы действительно предотвратить его, необходимо позитивное решение, поддержанное большинством. Именно поиск такого решения является целью консультаций, начатых Терезой Мй, и мы искренне надеемся на то, что процесс увенчается успехом».

В Европе открыто готовятся к «брекситу» без сделки. К примеру Еврокомиссии представлены два предложения по защите континентальных рыбаков, которые больше не смогут рыбачить в британских водах. Другой документ предлагает дать британским судам доступ в европейские воды — если Лондон предпримет ответные шаги.