Венгерский завод Audi забастовал

Забастовка рабочих венгерского завода Audi в понедельник увеличилась с двух до четырех часов. С каждым днем, отмечают местные СМИ, поддержка начавшейся неделю назад стачки растет.

Профсоюзы расположенного в северо-западном городе Дьёр предприятия требуют от руководства немецкого автомобильного концерна Volkswagen Group увеличить зарплату с января на сумму, эквивалентную 156 долларам США. Кроме того, требования включают индексацию бонусов и дополнительных выплат в этом и будущем году, а также регулярную выдачу премиальных.

В минувшие выходные состоялось несколько встреч между руководством и представителями профсоюзов, но договоренности достичь не удалось. В руководстве заявляют, что представили уже несколько предложений, "существенно совпадающих с требованиями". Однако профсоюз истолковал назвал предложения Audi Hungária "не отражающими серьезности ситуации". Теперь они намерены обратиться к руководству материнской компании Audi AG в Ингольштадте.

И та и другая сторона отказались отвечать на вопросы Euronews. Некоторые эксперты считают, что забастовка на предприятии вызвана успехами профсоюза сотрудников немецкого концерна Daimler AG, которым удалось добиться от руководства единовременного увеличения зарплаты на 10% в этом году и еще на 10% в следующем.