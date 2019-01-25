Давос-2019, день четвёртый: о глобализации и "экономической революции"

Несмотря на то, что многие делегаты ВЭФ уже покинули Давос, в последний рабочий день форума журналистам Euronews удалось провести немало содержательных бесед о том, что ждёт Европу и мир в ближайшем будущем.

"Скандинавская модель"

Популисты не исчезнут с политического ландшафта ЕС, но сбавят активность. Такой прогноз на 2019 год дал бывший премьер-министр Финляндии.

Поможет в этом глобализация и "переход от капиталистического мироустройства к социальному", заверил Александр Стубб. Европа, по его мнению, примеряет на себя "скандинавскую модель", и если она придётся в пору европейским странам, то популисты "смягчат свою риторику".

"Экономическая революция"

В интервью Euronews армянский премьер-министр анонсировал план законодательных мер для создания благоприятного инвестиционного климата в стране. Никол Пашинян сказал, что Армении "необходимо превратить политическую революцию в революцию экономическую", и пообещал "понизить ставки подоходного налога, налога на прибыль", а также провести налоговую реформу.

"Эта экономика убивает планету"

Давосский форум – площадка не только для дискуссий, семинаров, программных речей, но и протестных акций. Что своим примером показали активисты молодёжного отделения швейцарской соцпартии и местных экологических организаций, устроив акцию протеста.

Они упрекали организаторов ВЭФ в том, что в списке приглашённых на мероприятие фигурируют лишь "представители транснациональных корпораций, экономической и политической элиты". По мнению манифестантов, в процесс принятия решений, которые касаются будущего планеты, "должно быть вовлечено гражданское общество".