"Популисты пришли, чтобы остаться"

В преддверии выборов в Европарламент многие европейские лидеры выражают беспокойство по поводу укрепления позиций популистов на политическом ландшафте ЕС. Об этом в кулуарах ВЭФ-2019 мы поговорили с бывшим премьер-министром Финляндии.

"Многие здесь говорят о преимуществах глобализации – о свободной торговле и рыночной экономике. По сути, всё это ведёт к росту ВВП и экономик наших стран, к увеличению размеров, своего рода, "пирога". То, чего в последние годы миру сделать не удавалось, – поделить этот пирог на всех поровну", - говорит Александр Стубб.

"Я думаю, что мы движемся от капиталистического мироустройства к социальному, - убеждён экс-премьер. - Я называю это скандинавской моделью. Если этот переход осуществится, то нам удастся смягчить риторику популистов. Но в 2019 году они никуда не исчезнут. Популизм пришёл, чтобы остаться".