Давос-2020: место встречи изменить нельзя

Давосский форум, куда съезжаются лидеры бизнеса и лидеры политики, в этом году стартовал под бетховенскую "Оду к радости" - гимн Евросоюза, а на открытии выступила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен считает, что сегодня настоло время для "нового, социально ответственного капитализма" AP Photo, all rights reserved

Она подчеркнула, что сегодня "новый капитализм должен служить не доходам акционеров, а опираться на неравнодушных людей и укреплять благополучие работников и всего общества".

Урсула фон дер Ляйен продолжила: "Давос - место встречи тех лидеров, которые при других обстоятельствах не сели бы за стол переговоров, Давос - это место, где разрешаются конфликты, где рождаются новые идеи для бизнеса, и где завершаются дискуссии".

Один из участников форума, управляющий директор компании "Explain the markets" Гай Шоун так оценивает повестку нынешнего мероприятия: "Взгляды тех, кто выступает за сохранение природы пока находятся в диссонансе с тем, что планируется на нынешнем ВЭФ. Будет выступать Грета Тунберг, но речь все равно пойдет об инвестициях в нефтедобывающую промышленность, хотя вероятность консенсуса экологов и нефтяников сегодня выше".

Экоактивисты недовольны, что в повестке дня ВЭФ по-прежнему присутствует обсуждение инвестиций в нефтяную промышленность Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Michael Probst

Форум продлится до конца этой недели.

Организаторы объявили, что в нем примут участие свыше полусотни государственных деятелей, включая президента США и канцлера Германии.

Трамп вылетел на форум в Давосе президентским лайнером Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Evan Vucci

Главной темой основатель ВЭФ Клаус Шваб назвал развитие природоохранных технологий при ускорении темпов экономического развития.