Число беженцев в Германии сокращается

Число просителей убежища в Германии сократилось на 16%. Глава немецкого МВД представил данные минувшего года: чуть более 185 тысяч человек. В 2017 году таких было более 198 тысяч. По словам министра, изменились сами маршруты миграции: сегодня главный пункт назначения нелегалов — Испания.

Хорст Зеехофер, глава МВД Германии:

«Если исключить повторные запросы, то мы даже не достигли ограничения в 180-200 тысяч, установленного коалиционным соглашением — что доказывает эффективность политических мер, предпринятых ранее. Дискуссия об ограничениях и контроле миграции оказалась не пустословием, а имела конкретные позитивные результаты».

Среди мер немецкого руководства — депортация беженцев в другие страны ЕС. В прошлом году Берлин использовал этот инструмент весьма широко.

Хорст Зеехофер — один из тех, кто предлагал ввести ограничения на приём мигрантов. С 2015 года в Германию прибыли более миллиона человек.