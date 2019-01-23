Германия выходит из миссии "София"

Германия решила прекратить участие в европейской миссии "София" по патрулированию Средиземного моря. Об этом заявил представитель министерства обороны ФРГ. Как указывают в этой связи итальянские СМИ, немецкие власти приняли такое решение из-за жесткой антимиграционной политики Рима. В настоящее время от Германии море патрулирует фрегат "Аугсбург". Он будет находиться у берегов Ливии лишь до начала февраля.

Операция "София" началась в 2015 году, в ней участвуют 25 стран ЕС. В рамках этой миссии корабли ВМС стран Евросоюза проводят гуманитарные операции в международных водах у побережья Ливии. За время ее проведения были спасены около 50 тысяч мигрантов и задержаны более 150 незаконных перевозчиков. По договоренности, все спасенные мигранты с кораблей "Софии" доставляются в итальянские порты. Однако новое правительство в Риме заявило, что Италия впредь не намерена быть единственной страной, принимающей спасенных в море беженцев.