АдГ призывает к "декситу"

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Придет ли на смену "брекситу" "дексит"? Партия "Альтернатива для Германии" обсуждает возможность выхода ФРГ из состава ЕС. Один из лидеров партии Александер Гауланд назвал эту идею утопией, но другие члены АдГ считают, что этот пункт нужно включить в программу партии на предстоящих Европейских выборах. АдГ грозит запуском кампании по выходу страны из ЕС, если в ближайшее время Брюссель не начнет реформирование Евросоюза.

"Когда вы играете с идеей "дексита", вы должны спросить себя, не утопия ли это? И не лучше ли оставаться реалистами?", - заявил Гауланд.