Избитый депутат покинул больницу

Депутат бундестага и глава бременского отделения партии "Альтернатива для Германии" Франк Магниц, которого несколько дней назад избили неизвестные, решил покинуть больницу, вопреки рекомендациям врачей.

Полиция сейчас выясняет обстоятельства нападения. Сам политик говорил, что преступники начали избивать его после того, как он упал. Вскоре Магниц потерял сознание. Но правоохранители, изучив записи с камер видеонаблюдения, заявили, что, скорее всего, большинство травм Магниц получил от удара о землю.

"Очевидец рассказал, что, когда я проходил мимо него, он заметил эту троицу. Они стояли на углу. Их внешний вид привлекал внимание. На них были куртки с низко натянутыми капюшонами. Шарфы, наоборот, были высоко повязаны. Узнать нападавших свидетель не смог. Было очевидно, что они бежали прямо за мной", - рассказал Магниц.

В АдГ назвали произошедшее покушением на убийство. В партии считают, что вина за нападение лежит на политиках и журналистах, которые разжигают ненависть к "Альтернативе для Германии".

Полиция также полагает, что причиной нападения могли стать политические взгляды Магница, но не исключает и другие версии произошедшего. Сам депутат в интервью одному из немецких изданий рассказал, что нападение могло быть попыткой ограбления.