Поиски пропавшего футболиста продолжаются

Судьба аргентинского футболиста валлийского клуба "Кардифф" Эмилиано Салы до сих пор неизвестна. Легкомоторный самолет, на котором 28-летний спортсмен в понедельник вечером вылетел из Франции, пропал с радаров в районе пролива Ла-Манш, обломки воздушного судна пока не найдены.

Поисково-спасательная операции в районе Нормандских островов продолжается.

Полиция острова Гернси сообщила, что поиск ведется в соответствии с четырьмя версиями. По одной из них, футболист и управлявший самолетом пилот могли воспользоваться надувным спасательном плотом.

Ранее выступавший за французский клуб "Нант" аргентинец Эмилиано Сала официально вошел в состав валлийского клуба 19 января.

После известия о пропаже самолета с бывшим игроком Нанта свыше тысячи болельщиков клуба собрались на главной площади французского города, чтобы выразить спортсмену и его близким свою поддержку.

Перед исчезновением Cала отправил брату аудиозапись со словами "Я на борту самолета, который, кажется, разваливается на лету".