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Спорт

"Кардифф" заплатит за Эмилиано Салу

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 Ирина Александрова 
"Кардифф" заплатит за Эмилиано Салу
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Международная федерация футбола обязала валлийский "Кардифф" оплатить французскому "Нанту" 5,3 млн. фунтов стерлингов за трансфер аргентинского футболиста Эмилиано Салы, ставшего жертвой авиакатастрофы в возрасте 28 лет.

За два дня до трагедии Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф" за 15 миллионов фунтов. Клубы договорились о выплате первого транша до 27 февраля. "Кардифф" трансфер не оплатил, после чего "Нант" подал жалобу в ФИФА.

Самолет, на котором Сала вылетел из Нанта в Кардифф, пропал с радаров 21 января. Две недели спустя обломки самолета и тело футболиста были обнаружены на дне Ла-Манша.