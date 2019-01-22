Самолёт с аргентинским форвардом Эмилиано Сала исчез с экранов радаров

Небольшой частный лайнер вылетел из аэропорта Нанта и направлялся в Кардифф, в клуб которого перешёл Сала в начале этого года.

Аргентинский футболист Эмилиано Сала имеет также итальянское подданство. Он играл во французских клубах с 2010 года, в том числе в Бордо, Орлеане, Ньоре и Кане. Последние 3 года Сала выступал за Нант, откуда и ушёл в валлийский клуб в начале 2019 года.

Самолёт исчез с экранов радаров вечером в понедельник, в 20 км от острова Гернси. Его поиски были приостановлены ночью, но возобновились с утра во вторник.