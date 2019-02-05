Обнаружение самолета Эмилианы Салы: новый этап операции

Начинается новый этап поисковой операции, в ходе ее на дне Ла-Манша был обнаружен потерпевший крушение легкомоторный самолет, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала.

Сейчас речь идет о возможности поднять тело того, кто находится в кабине.

По словам руководителя поисковой операции Дэвида Миарнза, самолет, хоть и потерпел крушение, но сохранил относительную целостность.

"Обычно обломки находятся друг от друга на расстоянии, площадь которого может быть сопоставима с размером футбольного поля. Тут же иная ситуация. Хотя самолет, разумеется, и поврежден, но все находится в одном месте", - заявил он журналистам.

28-летний игрок, подписавший контракт с валлийским "Кардиффом", возвращался из Бретани в Уэльс. С ним в легкомоторном воздушном судне находился еще один человек - пилот Дэвид Ибботсон.

Самолет исчез с радаров 21-го января. Официальные поиски были быстры свернуты. Те, что установили местонахождение самолета, велись на собранные методом краудфандинга 290 тысяч фунтов стерлингов.

Все, что касается дальнейших шагов по подъему самолета, будет предприниматься британской Комиссией по расследованию инцидентов на авиатранспорте после консультаций с родственниками пилота и пассажира, а также правоохранителями.

Предварительный доклад о причинах крушения может быть опубликован не ранее, чем через три недели, в конце февраля.