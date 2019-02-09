Траурные повязки на рукаве и минута молчания - футболисты "Кардиффа" и "Саутгемптона", как повелось за последнюю неделю, почтили память погибшего в авиакатастрофе Эмильяно Салы перед началом матча 26-го тура чемпионата Англии.

На трибунах виднелись флаги Аргентины, фотографии Салы и лозунги "Эмильяно навсегда в наших сердцах"! Встреча закончилась победой подопечных Нила Уорнока со счетом 2-1.

Накануне британские криминалисты подтвердили, что тело, извлеченное из затонувшего 21 января в Ла-Манше самолета, принадлежит аргентинскому футболисту. Судьба пилота Дэвида Ибботсона пока остается не известной.

Дань памяти Эмильяно Салы отдали и в Париже, где «Пари Сен-Жермен» принимал на домашнем стадионе "Бордо". Встреча завершилась победой хозяев со счиетом 1-0, несмотря на травму Эдинсона Кавани.

В пятницу французский клуб "Нант" заявил, что выведет из обращения футболку

с номером 9, под которым играл аргентинский футболист. На следующий день семья Салы сообщила, что после находки на дне Ла-Манша для нее "начинается период траура".