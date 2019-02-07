Самолет Эмилиано Салы: тело извлечено из воды

Тело, обнаруженное на месте крушения самолета с Эмилиано Салой на борту, удалось извлечь из воды. Операция по подъему проводилась Комиссией по расследованию авиапроисшествий Британии и компанией, нанятой родственниками футболиста.

В эти дни на месте падения воздушного судна был прилив, и волны заставили тех, кто руководил операцией, пересмотреть время и скорость подъема тела с 67-метровой глубины.

Тело погибшего пока не идентифицировано. Помимо Салы, на борту находился пилот Дэвид Ибботсон.

Обломки PA 46 Malibu обнаружили 3 февраля.

21 января самолет с аргентинским футболистом и пилотом Дэвидом Ибботсоном вылетел из аэропорта Нанта в Кардифф, он пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Спустя три дня операция по поиску самолета была прекращена.

С помощью краудфандинга, объявленного семьей, удалось собрать порядка 300 тысяч фунтов стерлингов, и операция продолжилась, но уже в частном порядке.

Эмилиано Сала, выступавший за французский "Нант", 19 января подписал контракт

на 3,5 года с валлийским клубом "Кардифф".

Ему было 28 лет.