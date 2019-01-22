День совершеннолетия в Японии: уже можно!

20-летние японцы отметили начало взрослой жизни. По такому случаю в префектуре Канагава устроили фестиваль, во время которого молодым японцам нужно было на своих плечах пронести небольшой алтарь микоси. Началось действо на берегу океана, а закончилось уже в воде.

День совершеннолетия - официальный праздник в Японии. Приглашаются на него молодые люди, которым в прошлом году исполнилось 20 лет. Именно с этого возраста японцы считаются совершеннолетними: теперь им можно заключать сделки, брать кредиты в банках, покупать сигареты и алкоголь. Кроме того, с 20 лет жители Страны восходящего солнца в полной мере несут уголовную ответственность. До недавних пор только с этого возраста японцы могли голосовать на выборах, но четыре года парламент снизил этот ценз до 18 лет.