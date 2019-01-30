Найдены обломки самолета футболиста Эмилиано Салы?

Найденные обломки на пляже в Нормандии скорее всего принадлежат легкомоторному самолету, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала.

Об этом заявило британское следствие по авиационным происшествиям.

Накануне на пляже недалеко от города Сюртанвилль в Нормандии были найдены подушки кресел, предположительно, с лайнера Салы.

Легкомоторный самолет с Эмилиано Салой и пилотом Дэйвом Ибботсоном вечером 21 января вылетел из французского Нанта в Кардифф, но затем пропал с радаров в районе Нормандских островов. Перед исчезновением Cала отправил брату аудиосообщение со словами: "Я на борту самолета, который, кажется, разваливается на лету".

Выступавший ранее за французский клуб "Нант" 28-летний аргентинец 19 января официально перешел в валлийский клуб "Кардифф Сити".