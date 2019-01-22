Похищенный бизнесмен протаранил машину обидчиков и ранил одного из них

В Москве вечером в воскресенье неизвестные напали на бизнесмена, требуя выкуп. По информации телеканала РЕН-ТВ, похищенным оказался 30-летний В. Васюков, коммерческий директор холдинга по производству специальных оптических систем.

Преступники вытащили бизнесмена из его внедорожника Porsche Cayenne и посадили в ВАЗ-2109. На двух машинах похитители выехали из города, требуя выкуп в размере 20 млн рублей (около 265.000 евро). Похищенный мужчина не растерялся и предложил сразу забрать деньги из дома. Вернувшись в центр Москвы, обидчики подкатили к дому в элитном комплексе в Оболенском переулке.

Бизнесмен оказался не робкого десятка: в доме мужчине удалось вырваться, после чего он спустился в гараж и сел в свой второй автомобиль, внедорожник Mercedes Gelandewagen. Выехав из гаража, он протаранил "Ладу" своих похитителей, и открыл стрельбу, ранив одного из них в ногу.

Двоим преступникам удалось скрыться, причём уехали он, угнав Porsche Cayenne. Раненый горе-вымогатель был задержан полицией, и после визита в травм-пункт, взят под стражу. Полиция разбирается в обстоятельствах происшедшего.