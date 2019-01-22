В Европе растет антисемитизм

Половина граждан Евросоюза считает, что антисемитизм - это реальная проблема в их стране. Такие данные приводят социологи Евробарометра. Опрос был проведен в 28 государствах-членах ЕС. Еврокомиссар по вопросам юстиции подчеркивает, что IT-компании обращают особое внимание на агрессию в интернете.

Вера Юрова, Еврокомиссар по вопросам юстиции

"Они удалили 70 процентов оскорбительных высказываний, сообщений, которые они определили сами, и я сказала, что это нормально, потому что мы не хотим, удалять 100 процентов. Свобода выражения, свобода слова являются первичными"

В среднем по всему ЕС только треть населения считает, что антисемитские настроения выросли за последние 5 лет. Но этот процент значительно выше в странах, где проживают большие еврейские диаспоры: в Швеции, Германии, Нидерландах, Франции и Дании. Самое главное — это говорить с новым поколением на такие важные темы, уверяет директор Еврейского музея Бельгии, где в 2014 году было совершено террористическое нападение, и погибли 4 человека

Паскаль Фалек Альхадефф, директор Еврейского музея Бельгии

"Сейчас, как никогда, важно не упрощать проблему, а говорить детально. Для нас это вопрос выставок, культурных и образовательных программ, которые могли бы показать иудаизм и еврейскую культуру"

Изабель Маркеш да Силва, корреспондент Евроньюс

"На последнем европейском саммите в декабре, 28 лидеров утвердили декларацию о борьбе с антисемитизмом, - говорит корреспондент Евроньюс Изабель Маркеш да Силва. – Они признали, что такие настроения растут, и пообещали работать с Еврокомиссией, которая создает специальную рабочую группу".