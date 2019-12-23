Берлин празднует Хануку

В Берлине состоялась церемония зажжения ханукального светильника, первый вечер праздника - первая свеча.

Ханукальный светильник, крупнейший в Европе, установлен у Бранденбургских ворот Photo AP, all rights reserved Markus Schreiber

Светильник считается едва ли не крупнейшим в Европе, уставлен он у Бранденбургских ворот.

В ритуале пригласили принять участие выжившую в Холокосте 98-летнюю Маргот Фридлендер.

О символическом значении Хануки рассказывает этот участник церемонии: "Зажигая первую свечу, вы рассеиваете тьму, символизирующую прошлое. Идет работа по восстановлению еврейской общины Германии. Этот праздник, которому почти две тысячи лет, нам всем демонстрирует, что привходящие обстоятельства неважны, а важны любовь и тепло, которое она дарит людям".

Каждый день в течение недели будет зажигаться новая свеча.

Всего в Берлине установлен 21 ханукальный светильник.

В церемонии начала Хануки приняли участие бургомистр столицы Германии и представители других религиозных конфессий.