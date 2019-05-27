Кипа, антисемитизм и попытка предостеречь

Представители еврейской общины Германии потребовали от правительства ФРГ обеспечить евреям безбоязненную жизнь в стране.

Вслед прозвучал голос и министра внутренних дел Хорста Зеехофера, который заявил, что власти Германии не потерпят ситуации, когда евреи вынуждены скрывать свое вероисповедание.

В конце прошлой недели уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн выступил с предложением к евреям ограничить ношение кипы в общественных местах.

В целях предосторожности я бы не рекомендовал носить кипу куда угодно, понимая, что этот жест может быть расценен как сознательная провокация. Феликс Кляйн уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом

Кляйну возразил глава МВД Баварии Йоахим Херманн: "Мы обязаны жестко защищать свободу вероисповедания для всех, а не сдаваться неонацистам".

В Германии в прошлом году , согласно официальной статистике, было зарегистрировано 62 случая насилия по отношению к евреям. Годом ранее количество таких инцидентов было почти вдвое меньшим, а согласно результатам опроса, проведенного полгода назад в странах Евросоюза, 89% всех опрошенных евреев считают, что за последние пять лет в странах, где они живут, усилился антисемитизм.