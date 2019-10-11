Власти ФРГ: "Это преступление - позор для всей Германии"

Юстиция Германии выясняет, как подозреваемому в убийстве двух человек в немецком Галле удалось получить материалы для изготовления самодельного оружия и взрывных устройств. Возможный преступник был задержан, власти его идентифицировали как Штефана Б., гражданина ФРГ.

По мнению прокуратуры, подозреваемый намеревался совершить массовое убийство и привез с собой в машине около четырех кг взрывчатки .

Власти также сообщили, что до трагедии в Галле Штефан Б. не имел дел с полицией.

На пресс-конференции министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил следующее: "Учитывая наше прошлое, такое не должно было случиться в Германии. Но, так или иначе, мы вынуждены смотреть правде в глаза. И правда эта состоит в том, что антисемитизм поднял голову, и риск ультраправого экстремизма и ультраправого терроризма в Германии возрос многократно".

Это чудовищное преступление - позор для всей нашей страны. Хорст Зеехофер министр внутренних дел ФРГ

Члены еврейской общины Галле, со своей стороны, несмотря на жесты и поддержку властей, возмущены медленной реакцией полиции.

Они назвали "ужасающим" тот факт, что прихожанам синагоги, собравшимся по случаю праздника Судного дня, пришлось дожидаться полиции более 10 минут , сумев забаррикадироваться с помощью подручных средств внутри молельного зала.

Профсоюз полицейских заявил, что малочисленность патрулей связана с сокращением бюджетных ассигнований на поддержание правопорядка.