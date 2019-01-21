Bенгерский протест

... Мы не в музее, а в обычной квартире в Будапеште. Ее обитатели вот уже полвека бережно хранят эту работу в стиле поп-арт. Она увидела свет в 1971 году; автор, художник Григорий Кемени, изобразил политических и общественных деятелей, а также символы конца 60-х.

Работа - своего рода художественный вызов официальному режиму того времени - прошла оцифровку в рамках проекта Courage. Он патронируется ЕС и ставит целью создать базу данных исторических документов, фотографий, художественных произведений, отражающих культурное противостояние общества коммунистическому режиму в Восточной и Центральной Европе. Один из важных элементов базы данных - архив искусствоведческого центра Artpool, в нем - 150 тысяч свидетельств времени.

Джулия Кланичай, директор центра: "Artpool представил самый большой в Венгрии архив документов об этой эпохе. Возможно он - самый большой во всей Восточной Европе, да и в Европе вообще. Без подобного наследия мы не сможем обеспечить преемственность культурного процесса. Свидетельства времени нуждаются в бережном хранении".