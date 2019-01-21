Операция по спасению двухлетнего Юлена вновь затягивается

Операция по спасению двухлетнегого Юлена, который провалился в узкий колодец глубиной более чем в 100 метров, вновь затягивается. Этой ночью испанские спасатели рассчитывали закончить бурение вертикального туннеля, но столкнулись с очередными трудностями.

"Чем дальше мы копаем, тем тверже становится почва. Процесс бурения замедлился. Из-за этого и вся операция в вертикальной части туннеля продвигается медленнее", - говорит главный инженер Анхель Гарсия.

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Спасатели надеются, что найдут мальчика на глубине около 70 метров. Они рассчитывают, что в течение суток закончат рыть вертикальный туннель. По данным испанских СМИ, спасателям предстоит опуститься еще на 8 метров. После этого они должны будут пробурить горизонтальный туннель длиной около 4 метров.

Уверенность в том, что мальчика удастся найти, выразил руководитель управления гражданской обороны Малаги Рафаэль Галвес: "С родителями работают психологи. Мы все поддерживаем семью Юлена. Мы настроены решительно".

Юлен провалился в колодец еще в конце позапрошлой недели, но ни родители, ни спасатели, ни миллионы людей, которые следят за этой операцией, не теряют надежды на то, что мальчик по-прежнему жив.