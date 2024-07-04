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Испания: в Малаге ликвидирована ОПГ, заставлявшая женщин заниматься проституцией

Архив
Архив Авторское право Spanish National Police/AP
Авторское право Spanish National Police/AP
By Euronews
Опубликовано
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В ходе крупной полицейской операции в испанской Малаге ликвидирована преступная группировка, принуждавшая женщин заниматься проституцией.

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Национальная полиция Испании ликвидировала крупную преступную организацию в Малаге. Злоумышленники принуждали сотни латиноамериканских женщин заниматься проституцией.

Женщин заманивали в Испанию обещаниями предоставить работу в салонах красоты. Оказавшись на месте, они тут же попадали в сексуальное рабство. Их заставляли покрыть расходы на переезд и вынуждали заниматься проституцией.

За несколько месяцев пока шло расследование, эксплуатации подверглись более 500 женщин. По данным правоохранительных органов, годовая прибыль преступной группы оценивается в 1,5 млн евро.

В ходе операции полиция освободила 11 пострадавших, арестовала 25 человек. Также были конфисковано около 150 тысяч евро наличными и более килограмма кокаина.

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