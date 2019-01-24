Как добраться до Юлена? Интервью с главным спасателем и бывшим шахтёром

Спасательная бригада Hunosa вечером в среду завершила подготовку к ручному подкопу, который необходим для того, чтобы добраться до двухлетнего Юлена. Это заключительная стадия спасательной операции в андалузском городке Тоталан, где 10 дней назад малыш провалился в узкую скважину глубиной более 100 метров. Специалистам придется проложить короткий туннель на глубине 80 метров в местности с крайне неоднородным грунтом.

«Мы уже участвовали в подобных спасательных операциях, на разной глубине под землёй и в почвах разного типа», - рассказал Euronews Сантьяго Суарес, бывший глава этой спасательной группы, которая специализируется в вызволении шахтёров из завалов на угольных шахтах на севере Испании.

«Но в шахте, где основная материя - это природные минералы, материал мягче, будь то уголь или другие полезные ископаемые», - уточняет Суарес. Сложность почвенного состава усложняет задачу спасателей, Суарес и его коллеги «будут [продвигаться] немного медленнее, потому что это путь преграждают твёрдые каменные породы», и это затянет продвижение к цели.

Неравномерный состав грунта с участками скальных пород и рыхлыми включениями, которые могут вызвать оползни и обрушения, с самого начала озадачил участвующих в спасении Юлена шахтёров. В первые дни операции инженерам пришлось укреплять колодец, через который вниз спускаются шахтеры-спасатели: дело в том, что бурение было произведено не чётко по вертикали.

Суарес добавляет, что вместе с коллегами они будут принимать на месте решение об использования микро-взрывчатки, если грунт окажется слишком твердым. Это «тип взрывчатого материала, который не разрушает, а "расширяет", породу, размягчая материал, что позволяет прокладывать путь небольшими шажками, как бы врубаясь в грунт», поясняет спасатель.

Как пояснил Euronews Хуан Лопес Эскобар, делегат Госколлегии шахтёров юга Испании, который возглавляет спасательные работы в Тоталане, раскопки ведутся «на участке, который не был изучен, и работа, которая обычно занимает месяцы, должна быть проделана в считанные дни».

Схема спасения Юлена из подземного плена

«Это задача для шахтёров»

Шахтёры-спасатели спустятся вниз, на глубину 80 метров с помощью капсулы, и там им придётся вручную прокопать 4 метра, пользуясь автономным дыхательным аппаратом. Это означает, что они будут находиться по 4 часа без замены кислородного баллона (который весит 14 кг).

«Спасатели постоянно должны сменять друг друга, поддерживая приток свежего воздуха с поверхности с помощью воздушной турбины, и замещая использованный воздух, - рассказал Суарес, - «Эти люди привыкли работать во взрывоопасных ситуациях и без кислорода.»

В шахте они привыкли сменяться каждые четыре часа, но в Тоталане, «поскольку они находятся относительно близко к поверхности, они смогут меняться быстрее, - добавляет Суарес. - Главное - сменить кислородный баллон, подкачать свежий воздух и идти дальше.»

Что касается работы по обеспечению безопасности самих спасателей в колодце во время раскопок, Суарес не считает, что, исходя из его опыта работы в шахтах, это не составит какую-либо трудность. «Они подготовили деревянные стойки и гидравлические аппараты и будут принимать решение на месте о том, какой способ укрепления стенок прохода наиболее подходящий. Подкоп не должен обвалиться, чтобы позволить группе продвижение вперед».

«Это как добыча полезных ископаемых, и в данном случае безопасность не должна быть большой проблемой», - говорит Суарес. Он добавляет, что «будет сложно, как практически в любой спасательной операции» и что «пока бригада не приступит к раскопкам, точная картина будет не ясна».

«Вполне вероятно, что во ходе прокладки туннеля мы столкнёмся с какими-то осложнениями, которые нужно будет устранять, и это тоже вопрос времени», - говорит он.

Единственное пожелание спасателям, с которыми работает Суарес, - «сохранять максимум концентрации» в ходе всей операции под землёй.

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