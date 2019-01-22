Россия заинтересована в мирном договоре

Россия подтверждает заинтересованность в мирном договоре с Японией на основе декларации 1956 года. Об этом заявлено в Москве по итогам переговоров российского президента Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ.

По заявлению Кремля, лидерам и дипломатам двух стран предстоят ещё несколько встреч, в том числе в рамках международных конференций. В частности, главы МИДов России и Японии обсудят тему договора на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я бы хотел отметить, что 2018 год стал поворотным в российско-японских отношениях, мы также запланировали несколько важных мероприятий на 2019 год, включая передачу председательства в „Большой двадцатке“».

Стороны подчёркивают, что большим успехом следует считать уже сам факт обсуждения этого вопроса, поскольку разногласия весьма сильны. Камень преткновения — Курильские острова. На прошлой неделе в российском МИДе подчеркнули, что архипелаг — российская территория и вопрос суверенитета над ним не обсуждается.

Тем не менее в преддверии встречи лидеров в Москве состоялась акция протеста против возможной передачи Курил Японии. Манифестацию организовали представители различных левых движений.