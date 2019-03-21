Московско-токийская весна

Москва и Токио подтверждают свою решимость заключить мирный договор, хотя дипломаты отмечают наличие серьёзных разногласий. С таких заявлений стартовали двусторонние консультации в российской столице на уровне заместителей министров иностранных дел.

«В Токио распускается сакура, а в Москве тает снег. Я предлагаю вместе добиваться, чтобы так же расцвели отношения между Японией и Россией», — призвал замглавы японского МИДа Такэо Мори. Его российский коллега Игорь Моргулов, в свою очередь, отметил: «Мы ещё находимся в самом начале переговорного пути и в наших подходах сохраняются существенные расхождения».

Отношения Москвы и Токио не урегулированы с конца Второй мировой. В ноябре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать подготовку мирного договора. Один из главных вопросов на переговорах касается принадлежности Южных Курил.