Менеджерам Audi предъявлены обвинения в США

Четырех бывших менеджеров компании Audi, дочернего предприятия концерна Volkswagen, преследуют в США за нарушение закона в связи с "дизельным скандалом". Им предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая сговор с целью финансового мошенничества и нарушение закона "О чистом воздухе", а также шесть эпизодов мошенничества.