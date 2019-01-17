Мариу Сентену: "Евро сегодня на пике популярности"

ЕС отмечает 20-ю годовщину введения евро: в юбилейные дни съемочная группа Euronews встретилась в Страсбурге с президентом Еврогруппы ( Еврогруппа - совет министров финансов стран еврозоны) Мариу Сентену, чтобы обсудить текущее состояние экономики еврозоны и перспективы на 2019 год - год "брексита" и европейских выборов.

Euronews: "Вы уже год возглавляете Еврогруппу, ваши самые яркие впечатления за прошедшие месяцы?"

Мариу Сентену, президент Еврогруппы: "Перед нами в прошлом году стояли две масштабные задачи. Первая - добиться соглашения на декабрьском саммите ЕС по реформе евро (это очень серьезная реформа в посткризисный период). Вторым пунктом значилось сопровождение Греции, которая 20 августа вышла из программы внешней финансовой помощи. Это важный день для всей зоны евро. В сентябре члены Еврогруппы впервые за долгие годы встретились вне формата программы финансовой помощи".

Euronews: "В чем важность выхода Греции из этой многолетней программы?"

Мариу Сентену, президент Еврогруппы: "Действительно, это очень важный этап, особенно для греков. Им выпали три программы спасения, растянувшиеся на 8 лет, множество реформ, очень жесткие меры, которые, мы надеемся, будут компенсированы с восстановлением роста, социальной сплоченности. Впереди немало работы, но отныне Греция сама решает проблемы. Ее не ограничивают какие-то внешние программы - это очень важно".

Euronews: "Итак, Греция стала последней страной, официально вышедшей из программы внешней финансовой помощи. Как обстоят дела в еврозоне сегодня? Мы по-прежнему на этапе восстановления или перешли к активному росту?"

Мариу Сентену, президент Еврогруппы: "Мы прошли через пик роста в 2017 году и сегодня находимся, так сказать, на постпиковом этапе. Действительно, в 2017 все страны продемонстрировали впечатляющий скачок, все тогда вышли на уровень роста, превышающий полтора процента. В 2018 году произошло небольшое замедление, возникли некоторые риски, некоторая неопределенность - это абсолютно нормально для экономики, паниковать не стоит. Еврозона сегодня демонстрирует уверенные показатели, а это значит, что она справится с подобными колебаниями. Я имею в виду практически сбалансированный бюджет для всей зоны евро, больше валовых внутренних сбережений, которые мы генерируем. Они, замечу, превышают показатель в 3% ВВП. Плюс - важные механизмы координации... такой арсенал позволит нам справиться и с экономическими колебаниями в будущем.

Да, в 2018 году мы зафиксировали некоторое замедление впечатляющих темпов роста 2017 года, однако одновременно вышли на очень уверенный рост инвестиционного уровня, он фактически превысил докризисные показатели".