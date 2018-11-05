Еврогруппа торопит Италию с бюджетом

Глава Европейского центробанка и министры финансов стран с общей валютой выразили пожелание, чтобы Италия пересмотрела проект своего бюджета на 2019 год. Он предусматривает увеличение заимствований.

Но еврокомиссар по экономике и финансам опроверг сообщения о компромиссе с Римом:

«Если кто-то говорит, будто мы уже что-то решили, - это фальшивая новость, это неправильная идея, - сказал Пьер Московиси. - Мы идём шаг за шагом в духе диалога. Но при этом мы соблюдаем правила, а они требуют, чтобы итальянский долг не рос».

На заседании Еврогруппы в Брюсселе министр из председательствующей в ЕС Австрии указал на недопустимость чрезмерного бюджетного дефицита:

«Я ожидаю, что Италия объяснит, как и в какой форме она сделает нужные изменения, - сказал Хартвиг Лёгер. - Пусть здравый смысл возобладает. »

Греческий экономист из брюссельского института Брейгель отмечает, что ещё больший долг у Греции, но его строго контролируют международные инвесторы, а итальянским владеют более зависящие от рынка банки:

«У французских банков много итальянского долга, французская экономика сильно полагается на итальянскую, - говорит Мария Демерцис. - Поэтому, если в экономике Италии, на рынках, или в долгах усилятся пролемы из-за несоблюдения ею правил, то это может по-настоящему навредить Франции. У Франции сильная и большая экономика. Но на ней сразу же скажутся экономические проблемы Италии. »

По графику работы Еврогруппы, у Италии остаётся пара недель на то, чтобы пересмотреть проект своего бюджета в сторону уменьшения расходов.

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