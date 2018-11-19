Еврогруппа поддержала проект совместного Евробюджета для инвестиций

Страны Еврозоны до конца года могут заключить соглашение об общеевропейской финансовой реформе благодаря договорённостям между Берлином и Парижем. Так в Еврогруппе отреагировали на заявление президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором говорится, в частности, о формировании общего бюджета еврозоны для инвестиций в важные для Европы проекты.