Страны Еврозоны до конца года могут заключить соглашение об общеевропейской финансовой реформе благодаря договорённостям между Берлином и Парижем. Так в Еврогруппе отреагировали на заявление президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором говорится, в частности, о формировании общего бюджета еврозоны для инвестиций в важные для Европы проекты.
Еврогруппа поддержала проект совместного Евробюджета для инвестиций
Еврогруппа поддержала проект совместного Евробюджета для инвестиций
Еврокомиссар по экономике Пьер Московиси по итогам заседания Еврогруппы заявил о прорыве на пути к реформам: «Мы обсудили идею бюджета Еврозоны, которому было посвящено совместное заявление Франции и Германии. Еврокомиссия приветствует это предложение. Оно на самом деле во многом схоже с идеями, которые мы выносили на обсуждение в течение этого года».
На фоне противостояния вокруг дефицита итальянского бюджета в проект Макрона и Меркель внесли положения о том, что получать финансирование из бюджета Еврозоны смогут не все. Рассчитывать на инвестиции и помощь смогут лишь те страны, которые соблюдают европейские требования к государственным бюджетам.