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Сирия

Теракт в Манбидже: среди жертв - военные США

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 Euronews 
Теракт в Манбидже: среди жертв - военные США
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США подтвердили гибель четырех американских военнослужащих в результате взрыва в сирийском городе Манбидж. Еще трое, как сообщается, получили ранения. Всего жертвами нападения стали по меньшей мере 16 человек. Среди них мирные граждане.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское Государство". Взрыв пргремел в среду в центре Манбиджа у одного из ресторанов.

Это - первая подобное нападение после того, как президент США Трамп заявил, что американские военные будут выведены из Сирии, поскольку ИГИЛ в основном разбита.